Эксперт по языку тела Джуди Джеймс назвала Кейт Миддлтон смелой во время встречи с протестующей женщиной | 360°

Мир 11 октября 2022, 12:15 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт по языку тела Джуди Джеймс назвала Кейт Миддлтон смелой во время встречи с протестующей женщиной

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Эксперт по языку тела Джуди Джеймс оценила поведение Кейт Миддлтон во время поездки в Северную Ирландию. Там Герцогиня Кембриджская столкнулась с выразившей протест женщиной и проявила себя решительно, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на издание Express.

Женщина пожала Миддлтон руку и произнесла: «Приятно познакомиться, но лучше бы это было, когда вы были в своей стране». Также она добавила, что «Ирландия для ирландцев».

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Джеймс отметила, что герцогиня смогла сохранить спокойствие и при этом проявила твердость. По ее словам, Миддлтон будет «смелой королевой».

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«Мы видим, что рукопожатие Кейт продлилось дольше, чем обычно. Ее пальцы были засунуты в рукав женщины, а костяшки пальцев выглядели сжатыми так сильно, что побелели», — пояснила Джеймс.

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