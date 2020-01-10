Эксперт по геополитике уверен, что именно Россия сможет вернуть мир в Ливию

8 января на официальном запуске газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии к мирному урегулированию. ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара приветствовала эту инициативу.

«Это вопрос престижа — Россия все больше оказывает влияние в этом регионе мира. И, конечно, ответная реакция со стороны Ливии подтверждает авторитет нашей страны», — процитировало РИА ФАН Константина Соколова.

По словам политолога, США устраивают провокации на Ближнем Востоке, чтобы не допустить урегулирования ситуации в регионе. В то же время Россия способна рассудить стороны конфликтов, так как поддерживает отношения со странами, которые враждебны друг к другу.

«Наша страна поддерживает конструктивные отношения со всеми странами региона: и с арабскими странами, и с Турцией, и с Израилем. По отдельности эти страны друг к другу могут относиться достаточно враждебно, а Россия их способна примирить. Этого нельзя сказать о европейцах или американцах», — объяснил Соколов.