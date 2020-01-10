    10 января 2020, 23:26

    Эксперт по геополитике уверен, что именно Россия сможет вернуть мир в Ливию

    Ирина Нагайникова

    Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов объяснил значение реакции Ливийской национальной армии (ЛНА) на предложение президента России Владимира Путина о мирном урегулировании. Об этом сообщил сайт «Слово и Дело».

    8 января на официальном запуске газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии к мирному урегулированию. ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара приветствовала эту инициативу.

    «Это вопрос престижа — Россия все больше оказывает влияние в этом регионе мира. И, конечно, ответная реакция со стороны Ливии подтверждает авторитет нашей страны», — процитировало РИА ФАН Константина Соколова.

    По словам политолога, США устраивают провокации на Ближнем Востоке, чтобы не допустить урегулирования ситуации в регионе. В то же время Россия способна рассудить стороны конфликтов, так как поддерживает отношения со странами, которые враждебны друг к другу.

    «Наша страна поддерживает конструктивные отношения со всеми странами региона: и с арабскими странами, и с Турцией, и с Израилем. По отдельности эти страны друг к другу могут относиться достаточно враждебно, а Россия их способна примирить. Этого нельзя сказать о европейцах или американцах», — объяснил Соколов.