Эксперт по Франции рассказал, как в Европе следят за внутренними границами

По его словам, распространенное мнение о том, что въезд в европейские страны не регулируется неверное.

«Считать, что все двери открыты, и, что никто ничего не контролирует, нельзя. Есть Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ. — прим. ред.), есть попытки сделать пограничную службу, которая ограждала бы именно европейские внешние границы от наплыва мигрантов», —пояснил Федоров.

Вместе с тем сотрудник института Европы РАН привел противоположный пример действий Германии, когда в страну пустили миллион беженцев. После этого появилась проблема, связанная с тем, что большая часть европейских стран живет с визовым режимом Шенгена. По этой причине внутри Европы передвижение свободное.

Специалист напомнил, что были периоды, когда внутреннюю границу Франции перекрывали — например, из-за пандемии коронавируса. Федоров заключил, что европейским спецслужбам необходимо всерьез задуматься над кардинальным решением этого вопроса.