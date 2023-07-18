Мир 18 июля 2023, 17:28 Эксперт по энергобезопасности Митрахович заявил, что жара в Европе не повлияет на цены на газ

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Эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в разговоре с «Абзацем» сообщил, что сильная жара в Европе не отразится на стоимости газа, который необходим для обеспечения работы кондиционеров.

Рост цен на газ сдерживает тот факт, что Европа сильно сократила спрос на энергоресурсы. Для кондиционеров не обязательно использовать газ, они могут работать и на электричестве, добавил Митрахович.

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Ранее сообщалось, что антициклон «Харон», надвигающийся на Европу со стороны пустыни Сахара, угрожает европейским странам температурами до +50 градусов.