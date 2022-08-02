Эксперт по энергетике Скрябин: ситуация с газом ухудшится в Европе к зимнему периоду

Эксперт в области энергетики Дмитрий Скрябин заявил, что к зиме ситуация с газом в Европе будет только усугубляться. Связано это, в первую очередь, с ремонтом турбин на газопроводе «Северный поток-1», написала Lenta.ru.

«Учитывая, что, возможно, понадобится ремонт еще нескольких турбин, ограничения на поставки газа по „Северному потоку“ — напомню, сейчас загрузка примерно 20 процентов — могут продолжиться, а с наступлением осенне-зимнего периода ситуация на энергорынке ЕС может стать еще более серьезной», — добавил эксперт.

Поставки по газопроводу «Северный поток» были сокращены еще в июне из-за невозможности вернуть турбину из ремонта из-за санкций Канады. Однако уже 21 июля газ снова начал поступать в Европу.

В воскресенье, 31 июля, стало известно, что на европейской бирже резко увеличилась среднемесячная расчетная цена на газ — с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до около 1805 долларов в июле.