Эксперт по энергетике предрек Чехии безработицу и голод в случае эмбарго на российский газ

Пессимистичный прогноз Чехии в случае эмбарго на российский газ дал в интервью газете Parlamentní listy эксперт по энергетике Иван Новески. Он предрек остановку производства, безработицу и холод в квартирах, сообщило РИА «Новости».

Без поставок российского газа уже к осени 2022 года остановится основная часть промышленности Чехии, в том числе из отраслей автомобилестроения, производства стекла и удобрений. Это грозит массовой безработицей и даже голодом.

Проблемы могут возникнуть и в транспортной отрасли. Она, по мнению Ивана Новески, тоже встанет. В целом он предрек Чехии «полный коллапс государства».

«При остановке поставок российского газа, от которого мы 50 лет практически на 100% зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут», — заявил эксперт.

Ранее в чешском Минпромторге предупредили, что у Европы нет решения проблемы прекращения поставок российского газа, а экс-президент Вацлав Клаус заподозрил, что за положительным отношением европейцев к Украине может скрываться ненависть к России.