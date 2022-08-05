Эксперт по энергетике Пикин объяснил, почему Японии нужно энергетическое сотрудничество с РФ

Власти Японии просят компании Mitsui и Mitsubishi дать согласие на участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Почему Японии необходимо сотрудничество с Россией в энергетической отрасли, для «ПолитЭксперта» объяснил эксперт по энергетике Сергей Пикин.

Япония планирует остаться в проекте «Сахалин-2». Россия также готова возобновить сотрудничество с японскими корпорациями, отметил Пикин. Поего словам, единственная цель создания нового оператора «Сахалина-2» — сделать так, чтобы объект действовал не по иностранным законам, как раньше, а по российским.

«При этом „Газпром“ предыдущим акционерам предложил сохранить участие в новой российской компании в той же пропорции. Токио просит Mitsui и Mitsubishi согласиться на эти условия, чтобы гарантировать себе поставки сжиженного газа. Для Японии это очень важно. Энергоресурс с Сахалина занимает довольно большую долю от импорта страны и имеет самое минимальное транспортное плечо из возможных. Поэтому страна, конечно, заинтересована в том, чтобы сохранить участие в этом проекте», — сказал Пикин.