Эксперт по энергетике Митрахович: экономика Германии не выстоит без российского газа | 360°

Мир 19 октября 2022, 15:43 Эксперт по энергетике Митрахович: экономика Германии не выстоит без российского газа

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Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в разговоре с ИА Nation News заявил, что немецкая экономика не выстоит без российского газа.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что все проблемы в экономике страны связаны исключительно с зависимостью от российских энергоносителей.

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Эксперт предположил, что многие немецкие производства в связи с трудностями «переедут» на американский и китайский рынки.

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«Для немецкой экономики это обернется необходимостью „переехать“ в другие страны, например, в США, частично в Китай и Турцию», — добавил он.

Сложившаяся ситуация, по мнению Митраховича, обернется для Германии потерей части промышленности и разрушением экономической сферы.