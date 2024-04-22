Мир 22 апреля 2024, 16:02 Эксперт по энергетике Фролов завил, что Шольц ничего не понимает в этой сфере

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Канцлер Германии Олаф Шольц, заявивший о конце эпохи ископаемого топлива, ничего не понимает в вопросах энергетики. Об этом радио Sputnik рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он подчеркнул, что заявление Шольца максимально оторвано от реальности. Этими словами политик лишь продемонстрировал свою профессиональную непригодность.

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«Понимает ли он что-нибудь в энергетике? Ни черта он не понимает. Он говорит то, что ему написали. Так что мы обсуждаем даже не слова Олафа Шольца, а слова каких-то спичрайтеров», — подчеркнул эксперт.

Фролов добавил, что Шольц сделал заявление о топливе, потому что подобные тезисы одобряет общество. Однако слова оказались совершенно бессмысленными.

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