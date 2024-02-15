Мир 15 февраля 2024, 19:14 Эксперт по энергетике Фролов заявил, что газ в Европу можно поставлять и без контракта

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что ЕС не заинтресован в продлении после 2024 года контракта на поставки российского газа, однако их можно осуществлять и без этого документа. Об этом радио Sputnik рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он обосновал заявления еврокомиссара сугубо политическими мотивами. Потому что после сделанных ранее заявлений от него ждали именно этих слов, за другую позицию общественность потребовала бы объяснений. Кроме того, поставлять газ можно и без контракта.

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«Их можно организовать в рамках аукционной системы: действующий оператор газотранспортной системы Украины будет выставлять на торги мощности на определенный период времени, и желающие будут эти мощности бронировать», — подчеркнул эксперт.

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