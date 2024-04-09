Мир 09 апреля 2024, 17:35 Эксперт по энергетике Фролов назвал Европарламент «балабольным органом» из-за предложение маркировать российский газ

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Наносить маркировку на российский газ и нефть — это странная идея, потому что на них никто не накладывал санкции. Таким мнением с радио Sputnik поделился заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, в Европарламенте часто озвучивают бессмысленные инициативы, которые потом никогда не претворяют в жизнь.

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«Я понимаю, что Европарламент — это довольно балабольный орган, который не имеет права законодательной инициативы. Но было бы неплохо, если бы человек конкретизировал, какие санкции нарушают покупатели российского газа?» — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что эту инициативу, скорее всего, проигнорируют, и она останется лишь популистским высказыванием.

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