Мир 12 января 2024, 16:52 Эксперт по Ближнему Востоку Сатановский: Иран не заступится за хуситов в случае столкновения с Западом

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В случае прямого столкновения с Западом за хуситов не заступится даже единственный союзник — Иран. Такое мнение высказал президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в беседе с «Национальной службой новостей».

Ранее Великобритания и США развернули совместную военную операцию против хуситов в Йемене из-за атак на проходящие через Красное море суда. По словам эксперта, Иран будет вести исключительно информационную войну против Запада.

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«Когда начинается серьезная драка, партнеры испаряются, каждый сам за себя. Для Ирана важно использовать хуситов, но не подставляя себя», — отметил Сатановский.