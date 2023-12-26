Мир 26 декабря 2023, 12:24 Эксперт по Ближнему Востоку Каргин: судоходство через Красное море вскоре возобновится

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Судоходство по Красному морю восстановится в полном объеме в ближайшее время. Такое мнение выразил эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин в эфире радио Sputnik.

Ранее сообщалось о начале операции «Страж процветания» по защите Красного моря на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда, связанные с Израилем. По словам эксперта, хуситы своими атаками просто пытаются привлечь к себе внимание.

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«Если им уделят больше внимания и если им дадут денег, они, скорее всего успокоятся… Они сейчас фактически говорят: или вы нам платите, или мы будет топить все, что выходит из Красного моря», — отметил Каргин.