Мир 21 июня 2023, 20:28 Эксперт по Ближнему Востоку Хатунцев заявил, что в Албании может возникнуть афганская диаспора

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Возникновение афганской диаспоры в Албании очень вероятно, так как там сейчас сконцентрировано большое количество человек, сбежавших от нового режима. В настоящее время они застряли на Балканах в ожидании визы США. Об этом «Политике сегодня» рассказал специалист по Ближнему Востоку, кандидат исторических наук и доцент кафедры истории России Воронежского государственного университета Станислав Хатунцев.

Он подчеркнул, что в Шенджине недалеко от албанской столицы живут более 3,2 тысячи афганцев. Но они вряд ли окажут какое-то серьезно влияние на экономику страны или ее социальную жизнь.

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По словам политолога, в Албании достаточная непростая ситуация с преступностью из-за наркотрафика, и беженцы вряд ли изменят ее или смогут конкурировать с местными в этой области.

«С течением лет, возможно, сложится афганская диаспора, которая обрастет связями и силами, но это будет также зависеть и от албанского народа. Не думаю, что сейчас афганцы окажут существенное влияние», — подчеркнул Станислав Хатунцев.

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