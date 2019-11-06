Эксперт по безопасности рассказал, кто стоит за нападением на погранзаставу Таджикистана

В ночь на 6 ноября боевики совершили нападение на погранзаставу вблизи Душанбе. Солдат-пограничник и милиционер погибли в бою. Потери террористов составили 15 человек, еще пятерых удалось задержать. Госкомитет национальной безопасности республики допустил, что нападавшие могли проникнуть в страну с территории Афганистана.

Атака на погранзаставу в Таджикистане — попытка рассорить Центральную Азию. Кому это нужно? Подробнее

Утром ИГ* взял на себя ответственность за атаку. Однако Рахманов допустил и другие версии произошедшего. Он рассказал, что это может облегчить вербовку жителей террористами, а может и дать почву для более легких переговоров с Таджикистаном для более могущественных стран.

«Это может быть выгодно для „Талибана“** и других террористических группировок. Чтобы началась изоляция Таджикистана. Больше изоляции, бедности, социальных проблем в Таджикистане и в Узбекистане могут усилить их рекрутинг среди населения, особенно в пограничных районах. Но это могут быть и другие большие страны и державы, как Россия или США. Потому что теперь, если отношения развиваются хорошо среди стран Центральной Азии, с ними труднее будет договариваться по отдельности. Надо будет всегда считаться со всеми интересами», — заявил Рахманов.

По словам эксперта, подобные атаки террористов уже происходили в 1990-х и тогда привели к ухудшению отношений с Узбекистаном.

* «Исламское государство» / ИГИЛ / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

** «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ