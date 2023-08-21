Мир 21 августа 2023, 15:50 Эксперт по Азии Терехов заявил, что издание WSJ своей статьей захотело выставить Китай в невыгодном свете

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Статья The Wall Street Journal о закате экономики Китая лишь говорит о желании журналистов выставить страну в невыгодном свете перед саммитом БРИКС. Об этом радиостанции Sputnik сообщил эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов.

Ранее обозреватели газеты The Wall Street Journal написали статью, в которой говорится, что экономический рост Китая, длившийся почти 40 лет, подошел к концу.

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По словам эксперта, данная статья выглядит как укол накануне важного мероприятия. Журналисты газеты обостряют ситуацию между США и Китаем.

«Все мировые процессы влияют на китайскую экономику и наоборот. <…> Экономика существует не сама по себе, она действует в политическом поле», — добавил Терехов.