Эксперт по авиации рассказал о последствиях закрытия воздушного пространства ЕС для России

Закрытие неба над ЕС для российской авиации негативно отразится и на России, и на странах Европы. Об этом Pravdа.Ru рассказал председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Он отметил, что в Европе осталось много российских туристов, и Минтрансу придется приложить много усилий для их вывоза. Санкции, связанные с запретом на поставку запчастей для самолетов, могут негативно отразиться на авиаперевозках внутри страны.

«Запреты, которые грядут, с ремонтом техники <…> приведут как раз к тому, что мы с вами можем пересесть на собачьи и оленьи упряжки», — сказал Смирнов.

При этом ограничения неизбежно отразятся и на западной экономике.