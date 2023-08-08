Мир 08 августа 2023, 16:52 Эксперт по Африке Свиридов заявил, что поездка Нуланд в Нигер связана с желанием США договориться с новыми властями

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Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов в разговоре с радиостанцией Sputnik оценил встречу замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму.

По словам политолога, для США крайне важно остаться на территории Нигера. Там размещен представительный американский контингент и есть большая база беспилотников, которая «закрывает» весь регион.

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Основной целью поездки Нуланд в Нигер, на взгляд Свиридова, было желание договориться о дальнейшем сотрудничестве с новыми властями.

Ранее замгоссекретаря по политическим вопросам заявила, что действия военных, которые захватили власть в Нигере, являются неконституционными, но США будут продолжать искать пути решения ситуации.