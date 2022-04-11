Эксперт Пикин объяснил, почему Китай не торопится покупать российскую нефть

Замдиректора Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что власти Китая не торопятся заключать новые контракты с Россией на закупку нефти. Почему так происходит, он объяснил «Общественной службе новостей».

Эксперт считает, что китайские крупные компании рассматривают возможные риски в связи с закупкой российской нефти.

«Позиция подождать с новыми контрактами — это позиция государственных компаний КНР. Они выжидают, хотят прояснить на сколько далеко могут зайти санкции и какие риски существуют для их деятельности. Но частные компании активно заключают новые контракты. Они понимают, что те скидки на нефть и нефтепродукты, о которых идет речь, помогают хорошо заработать. Они вовсю пылесосят наш рынок в поисках выгодных контрактов. Со стороны крупных компаний — выжидательная позиция. Скорее всего в течение апреля у них сложится понимание происходящего и к лету им будут понятны границы ограничений и санкций. Тогда появятся новые контракты», — пояснил Пикин.

Эксперт также подчеркнул, что российская нефть и так частично продавалась на азиатские рынки, однако сейчас Россия будет переориентироваться с европейских рынков основательно.