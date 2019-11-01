Эксперт ответил на высказывание США о «российских троллях»

По его мнению, американское правительство пытается очернить своих оппонентов.

«Российских троллей» обвинили в разжигании протестов в Чили Подробнее

«Троллинг всегда вызывает естественный протест участников дискуссии, и тролли всегда употребляются в негативных коннотациях. Пропагандистский аппарат официальных структур США давно уже использует привязку каких-то нежелательных для него элементов к тому объекту, который нужно очернить. В последнее время со стороны тех чиновников в Госдепе, которые виртуально принадлежат к антитрамповской партии, пошли обвинения в том, что „русские тролли“ кругом виноваты. Теперь по накатанной дорожке обвиняют „российских троллей“ в разжигании беспорядков в Чили. Но давайте откровенно. Сказать, что во всем русские виноваты, что это они разжигают костер социальных протестов в Чили, легко, но доказать это невозможно. К тому же, никто не доказал, что троллинг вообще имеет какое-то влияние на политические процессы», — отметил Николайчук.

Ранее представитель Госдепа США заявил, что «российских тролли» в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, искажают смысл дебатов и раздувают конфликт.