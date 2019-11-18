Эксперт оценила состояние экономики Украины
О состоянии дел в государстве рассказала заведующая отделом государственных финансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан. Ее мнение опубликовало издание «Зеркало недели».
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По словам эксперта, с января по сентябрь на Украине зафиксирован двукратный рост государственных займов. Аналогично возросла сумма погашения государственного долга. Это повлияло на усиление долговой зависимости государственных финансов, повысились и фискальные риски.
Не самым лучшим образом влияет на рынок облигаций внутреннего госсзайма и рост присутствия иностранных инвесторов. Из-за этого растут риски ликвидности для правительства, а платежный баланс становится более неустойчивым.
Доля долговых выплат в затратах бюджета, заметила Богдан, тоже возросла. Причиной этого стало привлечение внутренних и внешних государственных займов по аномально высоким ставкам.
Госбюджет Украины на 2020 год был принят Верховной радой на минувшей неделе. Его дефицит составил 2,09%. При этом уровень инфляции установлен на 5,5%, а рост экономики — на 3,7%. На погашение государственного долга намерены направить треть бюджета.