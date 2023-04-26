Мир 26 апреля 2023, 15:34 Эксперт оценила слова лидера боснийских сербов Додика о желании отделиться от Республики Сербской Политолог Соколова: риторика в Республике Сербской доведена до максимума

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Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с ИА НСН прокомментировала заявление лидера боснийских сербов Милорада Додика о том, что в Республике Сербской «серьезно раздумывают» о самостоятельности и отделении от Боснии и Герцеговины.

По ее словам, эта риторика возникла на фоне все большей турбулентности в международных отношениях.

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«Босния и Герцеговина отходила от них в сторону построения единого государства с целью вступить в Евросоюз. В нынешних условиях договариваться получается все меньше, поэтому в Республике Сербской такая взвинченная риторика», — отметила Соколова.

При этом она добавила, что кровопролитного конфликта не получится, поскольку там сейчас находится миротворческая миссия под патронажем ЕС.