Эксперт оценил запрещенную ракету после испытаний в США

Специалист пояснил, почему новая ракета появилась так скоро. По его словам, «это американский стандарт».

США испытали запрещенную ДРСМД ракету Подробнее

«Принципиально новую ракету за девять месяцев не создать. Американцы ее сделали на базе пусковой установки ракеты ATACMS. В которую принципиально новую ракету запихнуть нельзя. И, по всей видимости, представляет собой модификацию ракеты ATACMS, которая давно и в большом количестве стоит на вооружении американской армии. Возможно, на ней стоит более мощный двигатель, либо сделан дополнительный стартовый двигатель», — уточнил Сивков.

Он также обратил внимание на то, что новая американская ракета уступает российскому комплексу «Искандер».

«Технические характеристики, точность попадания, учитывая сжатые сроки производства, скорее всего, остались такие же, как у ATACMS. Отклонение порядка 100-150 м на предельной дальности. В таком случае она уступает нашему „Искандеру“, у которого точность попадания измеряется максимум десятками метров, даже метрами. Время реакции у американской ракеты примерно 15-20 минут, в то время как у „Искандера“, судя по открытым данным, около пяти минут. Предельная дальность порядка 550 км. Американский „Искандер“ с ухудшенными характеристиками», — отметил Сивков.

Ранее военные Соединенных Штатов провели испытание прототипа баллистической ракеты, которая запрещена ДРСМД.