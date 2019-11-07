Эксперт оценил заявление Госдепа США о сирийской нефти

По информации американского госдепартамента, в подконтрольных США районах на востоке Сирии нефть добывают местные власти.

«Если нефть действительно добывают местные власти, то они должны сами об этом сказать. Какую роль здесь играют США, которых туда никто не звал, которые находятся там нелегитимно? Эти объяснения вызывают только еще больше сомнений и вопросов к Вашингтону. До этого было другое объяснение — что американские войска контролируют район добычи нефти, чтобы она не попала в руки ИГ*. Но, с другой стороны, мы прекрасно помним, как в 2015–2016 годах именно из этого района огромным потоком везли нефть в цистернах, и это контролировалось американцами. А в то время как раз там было ИГ*», — отметил Андрей Суздальцев.

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По словам политолога, Соединенные Штаты хотят создать прецедент своей активностью в Сирии.

«Такого рода объяснения фактически означают: да, мы украли, но лучше мы, чем другие. Получается, что в любой точке земного шара, где есть какие-то проблемы, вопросы сепаратизма, может появиться американский десант, под прикрытием которого там будут выкачивать нефть. Создаются прецеденты», — подчеркнул он.

Ранее США заявили, что не участвуют в добыче нефти на востоке Сирии. Представитель Госдепа заявил, что нефть добывают местные власти и используют на благо проживающих там общин.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.