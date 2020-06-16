Эксперт оценил заявление Германии в ответ на санкции США

По словам Попова, это такое заявление главы комитета Бундестага ФРГ по энергетике Клауса Эрнста говорит «о том, что Германия и дальше пробует Соединенные Штаты на слабину». Он подчеркнул, что совсем недавно немцы не позволяли себе таких высказываний.

«Ту позицию, которую Германия олицетворяет в геополитике, можно назвать стратегическим терпением. Однако терпение Германии велико, но не безгранично, что подтверждает заявление главы комитета бундестага», — заявил Попов.

Он также пояснил, почему Германия от действий США испытывает двойное недовольство. По словам специалиста, попытки остановить «Северный поток — 2» бьют по ее энергетическим и геополитическим интересам. Помимо этого, форма, в которой американцы пытаются остановить строительство, бьет по достоинству немцев.

«США перегибают палку, ставя ультиматум за ультиматумом — не только в сфере энергетики, но и, например, в сфере оборонной политики. Поэтому можно предположить, что по мере ослабления Соединенных Штатов, по мере сосредоточения их внимания на внутренних проблемах, свобода рук Германии будет все больше, и немцы себе будут позволять все больше суверенитета. …Начало положено», — считает Попов.