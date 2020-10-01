Эксперт оценил выступление Меган Маркл на женском саммите

Супруга принца Гарри выступила вечером 29 сентября с видеообращением в рамках женского саммита журнала Fortune. Она посвятила 15-минутную речь онлайн и офлайн-общению. Во время выступления Маркл часто обращалась к своему опыту, в том числе и негативному. Герцогиня Сассекская отметила, что отношения с собеседниками в интернете влияют на выстраивание коммуникаций в реальности.

Джеймс заметила изменение в поведении Маркл. Теперь жена принца Гарри ведет себя гораздо проще и непосредственнее, чем в предыдущих выступлениях. Она говорит о критике в свой адрес, и в ее голосе проскальзывают оборонительные интонации и сожаление.

«Иногда она отводит взгляд и качает головой, пожимая плечами при мысли о нападках, которым подвергалась в интернете», — заметила эксперт.

Маркл даже призналась, что плакала из-за онлайн-оскорблений. Раньше она не позволяла себе подобной откровенности и демонстрации слабости. По мнению Джеймс, несмотря на эмоциональность, герцогиня все же несет уверенность в себе и сильную позицию.

В этом выступлении Маркл хотела продемонстрировать «истинную себя», предположила эксперт по языку тела. Супруга принца Гарри могла подчеркнуть свою индивидуальность и обратить на нее больше внимания общественности, написала ИА Nation News.