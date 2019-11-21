По словам Фролова, Соединенные Штаты уже не первый раз угрожают задействованным в строительстве странам. Однако аналитик считает, что на них не нужно обращать внимание.

«Северному потоку — 2» грозит заморозка из-за санкций США. Все будет зависеть от партнеров России Подробнее

«США очень умело порождают инфоповоды, за которыми ничего нет. Ситуация, при которой американские политики обещают ввести санкции, но каких-либо последствий их заявления не имеют, выглядит абсурдно. США мнят себя „капитаном“ на „корабле Земля“, часто угрожают другим членам команды пистолетом, но те только кивают в ответ, после чего довольный капитан уходит в свою каюту пить виски, и на этом все заканчивается», — пояснил эксперт.

Фролов также добавил, что после ноября нельзя будет подавать возражения по датскому разрешению на строительство в ее экономической зоне газопровода.

«После этого у компании Nord Stream 2 AG и ее партнеров остается примерно четыре — пять недель, чтобы закончить строительство оставшегося участка длинной чуть менее 200 км. Представить себе, что США успеют ввести какие-либо санкции против подрядных организаций, реализующих СП-2, весьма сложно», — заметил аналитик.

Ранее стало известно, что американский Конгресс рассматривает два типа санкций в отношении «Северного потока — 2». Одни позволят заморозить строительство газопровода более чем на год, другие — совсем остановят его.Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал, смогут ли США перейти от слов к действиям.