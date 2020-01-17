Эксперт оценил требования о выборах в Донбассе

«То в Киеве говорят о том, что выборы можно проводить после того, как Украина восстановит контроль над границей, теперь выдвигается новое требование про беженцев…. Когда обсуждался закон об особом статусе в 2015 году при президенте Порошенко, украинские представители тоже говорили, что выборы можно проводить после того, как в регион либо возвратятся, либо будет обеспечено голосование среди временно перемещенных лиц», — заявил Игнатов.

По мнению главы центра, действующие власти Украины стремятся занять позицию предыдущих.

Ранее Незалежная определила одно из главный требований для выборов в Донбассе. В Донецкую и Луганскую область должны вернуться все переехавшие жители.