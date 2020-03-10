Эксперт оценил текущую обстановку в Сирии

По словам Мураховского, обстановку в Сирии можно считать спокойной: «режим прекращения огня сторонами соблюдается».

«Ни турецкие, ни сирийские подразделения не российские ВКС не осуществляют боевые вылеты и не ведут огонь артиллерии. В течение последних суток отмечалось три случая обстрелов, но со стороны радикальных исламистов и без использования крупнокалиберных систем. В целом можно считать, что режим прекращения огня соблюдается», — отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что делегация российского Министерства обороны прибудет в Турцию, чтобы обсудить конкретные меры для демилитаризации зоны безопасности у трассы М4 и совместного контроля.

«В результате достигнутого соглашения и в результате наступления сирийской армии, примерно на 50 километров отодвинуты позиции боевиков вглубь территории провинции Идлиб, в результате наша авиабаза Хмеймим оказалась вне досягаемости реактивных систем залпового огня, которые ранее боевики использовали для обстрелов», — добавил Мураховский.

Специалист уточнил, что авиабаза остается в опасности из-за возможного нападения самодельных беспилотных летательных аппаратов. В этом случае на помощь придут зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» и «Тор».