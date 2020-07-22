Эксперт оценил срок восстановления собора в Нанте после пожара

«Реконструкция займет в общей сложности около трех лет», — заявил он. Архитектор добавил, что еще преждевременно оценивать сумму работ. Сначала нужно оценить ущерб полностью.

Он напомнил, что западный фасад, с которого началось возгорание, пострадал больше всего. Сейчас эксперты пытаются понять удастся ли воссоздать разрушенные в этой части собора витражи 16 века.

«Мы нашли фрагменты этих витражей, сейчас проводятся исследования», — пояснил эксперт.

Он отметил, что с западного фасада было начато строительство собора, поэтому он «представляет особую ценность».

Собор Святых Петра и Павла на западе Франции загорелся 18 июля. Он был заложен в 1434 году. Его возводили 457 лет. Собор является одним из крупнейших готических церквей Франции.