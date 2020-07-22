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    22 июля 2020, 22:52

    Эксперт оценил срок восстановления собора в Нанте после пожара

    Арина Гудилова

    На восстановление собора Святых Петра и Павла в Нанте, который пострадал от пожара, уйдет около трех лет. При этом сумму ремонта называть еще рано. Об этом сообщил главный архитектор памятников архитектуры Паскаль Прюне, пишет ТАСС.
    Эксперт оценил срок восстановления собора в Нанте после пожара

    «Реконструкция займет в общей сложности около трех лет», — заявил он. Архитектор добавил, что еще преждевременно оценивать сумму работ. Сначала нужно оценить ущерб полностью.

    Он напомнил, что западный фасад, с которого началось возгорание, пострадал больше всего. Сейчас эксперты пытаются понять удастся ли воссоздать разрушенные в этой части собора витражи 16 века.

    «Мы нашли фрагменты этих витражей, сейчас проводятся исследования», — пояснил эксперт.

    Он отметил, что с западного фасада было начато строительство собора, поэтому он «представляет особую ценность».

    Собор Святых Петра и Павла на западе Франции загорелся 18 июля. Он был заложен в 1434 году. Его возводили 457 лет. Собор является одним из крупнейших готических церквей Франции.

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