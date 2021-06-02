Эксперт оценил просьбу экологов отозвать разрешение на строительство «СП-2»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович оценил просьбу немецких экологов из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока — 2», написал сайт RT.

«Таких исков уже было много. Но они все так или иначе в итоге отклоняются по той причине, что те ключевые люди, которые принимают решение в Германии, немецкое правительство, этот проект поддерживают», — заметил Митрахович.

По его словам, власти ФРГ не особо поддерживают позицию экологов. Специалист пояснил, что все необходимые экспертизы уже были проведены, их делали ответственные и компетентные люди. Как считает аналитик, протест в отношении строительства газопровода может быт связан с идеологическими причинами или с ориентацией на США.