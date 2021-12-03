Эксперт оценил проблемы Молдавии с погашением долга перед «Газпромом»

Эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ обсудил с РИА «Новости» энергетический кризис, с которым столкнулась Молдавия.

По мнению Ионицэ, в декабре Молдавии придется решать проблему с долгом перед «Газпромом» в 30-40 миллионов долларов.

«Дело в том, что Молдавия закупает газ у „Газпрома“ в аванс, а люди платят с опозданием в один месяц, то есть они расплачиваются за газ, которые уже потребили, из-за этого возникает кассовый разрыв, возникнет разница примерно в 30-40 миллионов долларов», — цитирует специалиста «Утро.ру».

Он напомнил, что проблема несвоевременной оплаты за голубое топливо возникала у Молдавии ежегодно, но ей удавалось справиться с ее решением. Но в этом году надо учесть значительный рост тарифа, который компенсируется лишь для бытовых потребителей.

«Долг в 30-40 миллионов долларов возникнет, если все потребители будут оплачивать счета точно в срок, хотя этого и нельзя гарантировать», — заметил собеседник информагентства.