Напомним, ранее польский газопровод Baltic Pipe предложил стать заменой для Германии в случае остановки реализации «Северного потока — 2».

Эксперт предположил, что в данном предложении нет солидарности, скорее всего позже поляки начнут «отбирать» газ у других европейцев. Причиной тому — заявление Польши об отказе от российского газа в 2022 году.

«Они говорят, что будут покупать 10 млрд кубов газа в Норвегии. Но если ты хочешь еще что-то передавать соседям, то значит, тебе самому не хватит. Самая большая проблема в Baltic Pipe — загрузка газопровода, потому что в Норвегии добыча газа уже не растет», — пояснил Юшков.

Он считает, что Baltic Pipe лишь «отберет» норвежский газ у Германии, что является «газовым каннибализмом».