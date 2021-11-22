Эксперт оценил политические взаимоотношения Польши и Белоруссии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко сообщил, что польские политики, несмотря на свою горячность, уделяют внимание высказываниям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Специалиста процитировал Life.

«Польша и Белоруссия граничат, как говорят, не первый год, а уже тысячелетия. Но вопрос в том, что есть определенные издержки польского менталитета, который всегда стремится поставить себя во главу угла», — обратил внимание собеседник издания.

Он отметил, что это видно в нынешней фазе взаимоотношений Польши и Евросоюза, где они также горячо высказываются и в адрес ЕС. При этом, по словам политолога, важно отличить слова польских политиков от конкретных действий.