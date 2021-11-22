Эксперт оценил политические взаимоотношения Польши и Белоруссии
Эксперт Оленченко прокомментировал реакцию польских политиков на заявления Лукашенко
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко сообщил, что польские политики, несмотря на свою горячность, уделяют внимание высказываниям президента Белоруссии Александра Лукашенко. Специалиста процитировал Life.
«Польша и Белоруссия граничат, как говорят, не первый год, а уже тысячелетия. Но вопрос в том, что есть определенные издержки польского менталитета, который всегда стремится поставить себя во главу угла», — обратил внимание собеседник издания.
Он отметил, что это видно в нынешней фазе взаимоотношений Польши и Евросоюза, где они также горячо высказываются и в адрес ЕС. При этом, по словам политолога, важно отличить слова польских политиков от конкретных действий.