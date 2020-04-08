    08 апреля 2020, 12:08

    Эксперт оценил планы США по «возвращению» Крыма во время пандемии коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Константин Блохин, эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист, в беседе с сайтом «Экономика сегодня» рассказал, что ждет США из-за давления на Россию во время пандемии коронавируса для «возвращения» Крыма. По его словам, это показало непрофессионализм американских дипломатов.

    Специалист считает, что слова экс-послов о том, что пандемия «дает неожиданную возможность» для возвращения Крыма лишь показывают, что американские элиты далеки от происходящего в России.

    По словам Блохина, США сейчас несут большие потери из-за коронавируса. Им пришлось пойти на второй раунд прямой раздачи денег населению, чтобы хоть как-то поддержать платежеспособный спрос.

    Америка демонстрирует антироссийский курс, отказываясь объединиться и отказаться от распрей на фоне общей борьбы с коронавирусом, полагает эксперт.

    «В целом американские элиты явно готовят Крыму прибалтийский сценарий. Как мы помним, Вашингтон никогда официально не признавал Литву, Латвию и Эстонию частью СССР, что не мешало трем этим республикам многие десятилетия быть союзными. Сейчас Штаты явно намерены занять ту же позицию в отношении Крыма. Крым же будет благополучно пребывать в составе России, развиваться и процветать. Мнение США и их дипломатов — не более, чем информационный шум», — подытожил Блохин.