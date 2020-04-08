Эксперт оценил планы США по «возвращению» Крыма во время пандемии коронавируса

Специалист считает, что слова экс-послов о том, что пандемия «дает неожиданную возможность» для возвращения Крыма лишь показывают, что американские элиты далеки от происходящего в России.

По словам Блохина, США сейчас несут большие потери из-за коронавируса. Им пришлось пойти на второй раунд прямой раздачи денег населению, чтобы хоть как-то поддержать платежеспособный спрос.

Америка демонстрирует антироссийский курс, отказываясь объединиться и отказаться от распрей на фоне общей борьбы с коронавирусом, полагает эксперт.

«В целом американские элиты явно готовят Крыму прибалтийский сценарий. Как мы помним, Вашингтон никогда официально не признавал Литву, Латвию и Эстонию частью СССР, что не мешало трем этим республикам многие десятилетия быть союзными. Сейчас Штаты явно намерены занять ту же позицию в отношении Крыма. Крым же будет благополучно пребывать в составе России, развиваться и процветать. Мнение США и их дипломатов — не более, чем информационный шум», — подытожил Блохин.