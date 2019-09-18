Эксперт оценил планы США обойти Россию на рынке СПГ

Исследование было проведено старшим научным сотрудником программы по энергетике и нацбезопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Никосом Цафосом. Результаты подсчетов опубликовал РБК. Никос Цафос пришел к выводу, что США за 10 лет увеличит выпуск и экспорт СПГ в пять раз — с 28 миллиардов кубических метров до 140 миллиардов.Производство в России увеличится с 25 миллиардов кубических метров до 68 миллиардов. Таким образом Вашингтон обойдет Москву и займет второе место на мировом рынке СПГ.

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский заявил, что для России, в отличие от США, экспорт СПГ — не единственный способ укрепить свои позиции на мировом рынке. По его словам, США граничат с лишь с Канадой и Мексикой, у которых есть свой газ. Поэтому для Вашингтона критические важно наращивание производства СПГ на экспорт.

«Однако наращивание экспорта СПГ сдерживается необходимой для этого инфраструктурой сжижения газа и его последующей регазификации. Они собираются совершенствовать эту инфраструктуру, поскольку другой альтернативы у них просто нет. У нас такая альтернатива есть, и в любом случае наши потенциальные объемы суммарного экспорта (газопроводы плюс СПГ) будут значительно выше, чем у США», — объяснил Рожанковский.

Он добавил, что для сжижения газа и регазификации США будет строить в Европе терминалы, которые потребуют больших расходов. По словам эксперта, в любом случае российский трубопроводный газ европейцам будет обходиться значительно дешевле, что обеспечит Москве комфортную позицию.