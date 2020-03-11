Эксперт оценил планы министра обороны Украины

Таран подчеркнул, что армии Украины необходима технологическая модернизация и внедрение новейших технологий. В качестве приоритета он выделил способность давать достойный отпор противнику.

Оленченко предположил, что такое решение связано с «определенным экономическим расчетом».

«Дело в том, что для военно-промышленного комплекса США Украина — это еще неосвоенный и довольно емкий рынок, и они будут подталкивать Киев к закупкам своего вооружения. Эти действия на Украине будут лоббировать те, кто, например, получал образование в США», — пояснил эксперт.

Научный сотрудник назвал схему украинского министерства «шаблонной». По его словам, Киеву необходимы деньги.

«А если посмотреть на календарь событий на Украине, то там не так давно побывали представители МВФ, обещали Киеву кредит в 5,5 миллиарда — не одномоментно, а постепенно. Я считаю, что уже поступила первая заявка (на эти деньги) со стороны министерства обороны Украины — проводить „модернизацию“ вооруженных сил. То есть просматривается такая схема: деньги поступят от МВФ, а украинское правительство частично их использует для закупок американского вооружения», — уточнил Оленченко.