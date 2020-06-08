Эксперт оценил план нападения Украины на Сибирь

Хлопотов считает, что Соединенные Штаты не заинтересованы в военном конфликте.

«Вообще это какой-то бред. К этим заявлениям сложно относиться серьезно. Украина может говорить, что угодно и как угодно, но американцы не дураки. Они могут использовать воздушное пространство Украины для патрулирования своими бомбардировщиками, но это не более, чем фактор давления. Воевать никто не собирается», — заявил эксперт.

Он отметил, что американские бомбардировщики могут быть оснащены крылатыми ракетами большой дальности и ядерными боеголовками, которые могут достичь Урала и Сибири. Руководствуясь военной доктриной, Россия будет вправе нанести ответный удар.

При этом Украина не имеет собственных ракет, способных долететь до Сибири. Все заявления экспертов из Незалежной — не более чем политическая игра, добавил Хлопотов.