Эксперт оценил переход табачных компаний на самозатухающую бумагу

Изменения коснутся всех классических сигарет. Обновленный техрегламент обяжет табачные компании перейти на специальную табачную бумагу, которая затухает самостоятельно, даже если сигарету оставляют зажженной без присмотра.

Сергей Слипченко, генеральный директор ООО «Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг», считает данную меру неоднозначной. Он привел в пример Евросоюз. Там к такому решению прибегли семь лет назад. Однако нет данных, что это действительно помогает решить проблему с пожарами.

Он отметил, что в России отсутствуют отечественные производства, которые могли бы поставлять бумагу.

«Это будет означать, что придется по импорту завозить сырье из-за рубежа. Необходимо рассмотреть переходные сроки для введения такой нормы, чтобы подготовить отечественного производителя самозатухающей бумаги», — пояснил Слипченко.

Например, в Евросоюзе цена на самозатухающую бумагу повысилась в два раза. На тысячу штук сигарет цена обычной бумаги — 0,1 евро, самозатухающей — 0,2–0,25 евро.

По словам эксперта, данная мера может дорого обойтись предприятиям. Тем более стоит брать со стран, где подобное не прижилось, так как количество пожаров уменьшилось незначительно.

«В США, где такая технология внедрялась, Национальная ассоциация противопожарной защиты, оценивая статистику после внедрения этой бумаги, пришла к тому, что удалось добиться снижения смертности по причине неосторожного курения лишь на 30 процентов», — заявил Слипченко.