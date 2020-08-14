Эксперт оценил опасность возможного повреждения ядерного объекта КНДР
Старший научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов объяснил, опасно ли наводнение в КНДР для главного ядерного объекта страны. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он рассказал, что ничего страшного не произошло. Резкое повышение уровня воды продлилось недолго, и в скором времени она снова опустилась.
«Серьезного ущерба ключевым объектам, вокруг которых взбивалась вся пена, не было», — заключил Асмолов.