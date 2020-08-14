Эксперт оценил опасность возможного повреждения ядерного объекта КНДР

Он рассказал, что ничего страшного не произошло. Резкое повышение уровня воды продлилось недолго, и в скором времени она снова опустилась.

«Серьезного ущерба ключевым объектам, вокруг которых взбивалась вся пена, не было», — заключил Асмолов.