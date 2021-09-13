Эксперт оценил опасность авиасообщения между Россией и Афганистаном

Эксперт по авиационной безопасности, бывший командир воздушного судна Александр Романов в разговоре с ИА НСН прокомментировал возможное открытие авиасообщения между Россией и Афганистаном. По его мнению, российские спецслужбы должны тщательно контролировать авиасообщение, если оно запустится.

«Я, конечно, имею свое мнение на этот счет, но у нас есть большие дипломатические службы, поэтому я не буду влезать в их епархию. Потому что, конечно, есть сомнения, что будут прилетать не те люди, которых мы ждем. Конечно, контроль за прибывающими пассажирами нужно обеспечить спецслужбам», — сказал Романов.

Ранее в управлении гражданской авиации Афганистана заявили, что в скором времени могут быть возобновлены полеты из Кабула и обратно в Россию и Турцию.