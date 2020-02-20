Эксперт оценил опасения экс-главы МИД Украины из-за соглашения между Западом и РФ
Директор Института современного государственного развития, эксперт Дмитрий Солонников выразил мнение насчет беспокойства бывшего руководителя МИД Украины Павла Климкина из-за того, что Россия и Запад могут заключить соглашение. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По данным телеканала «Царьград», Климов полагает, что Россия и Запад могут заключить соглашение, по которому Киев попадет под влияние Москвы.
«Иногда он говорит правду: если будут сильные мира сего определять будущее, то уж Украину они не вспомнят, потому что ее на экономической и политической карте мира нет и в ближайшее время не будет», — считает Солонников.