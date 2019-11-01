  • Эксперт оценил новый калибр американской армии

    01 ноября 2019, 18:47

    Ольга Ситникова

    Военный аналитик Виктор Мураховский отметил, что армия Соединенных Штатов переходит на новый патрон, чтобы распилить государственный военный бюджет. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал отечества», полковник запаса Виктор Мураховский подчеркнул, что оружейное лобби планирует заработать на смене калибра патронов в американской армии.

    «Вообще, такой переход обусловлен распилом бюджета, потому что эта песня продолжается вечно. Думаете, это их первый заход? Нет, все это длится десятилетиями. Они исследуют, пилят деньги, а в итоге все остается в калибре 5,56 мм», — заметил аналитик.

    По его словам, в стрелковой отрасли США уже есть калибры лучше, чем 5,56, но переоснащение американской армии упирается в вопрос цены боеприпасов.

    «Мы знаем, какой расход патронов в интенсивном военном конфликте, там счет идет на миллиарды патронов в год. Также понятно, что чем больше калибр, тем больше масса боеприпаса, больше его габариты и, соответственно, меньше с собой можно взять патронов. Но дело даже не в этом, переход на новый массовый калибр — это перестройка всей боеприпасной отрасли стрелкового оружия. Если говорить именно о вооруженных силах, это же надо запасы создавать, текущие потребности реализовывать и т. д. Поэтому много вкусных калибров, перспективных боеприпасов», — заявил Мураховский.

    Армии США понадобились более крупные патроны из-за новых бронежилетов РФ и КНР

    Подробнее

    Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены заменить калибр патронов в стрелковом оружии из-за новых китайских и российских бронежилетов. Есть вероятность, что старые патроны не пробьют усовершенствованную экипировку военнослужащих РФ и КНР.