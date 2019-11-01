Эксперт оценил новый калибр американской армии

Военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал отечества», полковник запаса Виктор Мураховский подчеркнул, что оружейное лобби планирует заработать на смене калибра патронов в американской армии.

«Вообще, такой переход обусловлен распилом бюджета, потому что эта песня продолжается вечно. Думаете, это их первый заход? Нет, все это длится десятилетиями. Они исследуют, пилят деньги, а в итоге все остается в калибре 5,56 мм», — заметил аналитик.

По его словам, в стрелковой отрасли США уже есть калибры лучше, чем 5,56, но переоснащение американской армии упирается в вопрос цены боеприпасов.

«Мы знаем, какой расход патронов в интенсивном военном конфликте, там счет идет на миллиарды патронов в год. Также понятно, что чем больше калибр, тем больше масса боеприпаса, больше его габариты и, соответственно, меньше с собой можно взять патронов. Но дело даже не в этом, переход на новый массовый калибр — это перестройка всей боеприпасной отрасли стрелкового оружия. Если говорить именно о вооруженных силах, это же надо запасы создавать, текущие потребности реализовывать и т. д. Поэтому много вкусных калибров, перспективных боеприпасов», — заявил Мураховский.

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