Эксперт оценил новый функционал Twitter

Руководитель «Лаборатории Комьюнити» Влад Титов прокомментировал информацию о новых функциях в Twitter. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Уточняется, что вскоре в социальной сети появятся возможности, которые уже есть в других социальных сетях.

Титов отнесся к этому скептически. По его мнению, в России это ничего не изменит, так как большинство уже перешло в Telegram.

«В России никакие трепыхания Twitter уже не помогут. Все эти нововведения — попытка догнать ушедший поезд», — заявил он.