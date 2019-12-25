    25 декабря 2019, 11:02

    Эксперт оценил экстренное собрание кабмина Украины для переговоров по газу

    Ольга Ситникова

    Политолог Иван Мезюхо прокомментировал экстренное закрытое заседание кабинета министров Украины для газовых переговоров. Об этом сообщило радио Sputnik.

    «На Украине еще не так давно происходили протестные акции против президента и правительства, господина Зеленского то и дело пытаются обвинить в так называемой „зраде“ (измене, — ред.). С другой стороны, сообщение об этом событии — если оно состоялось — в любом случае появилось бы, поэтому не следует исключать того, что за так называемым сливом инсайдерской информации может стоять сама украинская власть, и это никакой не инсайд, а продуманная информационная технология», — уточнил Мезюхо.

    По мнению политолога, украинское общество хочет знать результат договоренностей между Украиной и Россией. Он предположил, что команда Зеленского понимает это.

    Ранее в украинском правительстве прошло закрытое заседание. На нем обсудили газовые переговоры с Россией. Министры встретились в экстренном порядке.