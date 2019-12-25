Эксперт оценил экстренное собрание кабмина Украины для переговоров по газу

«На Украине еще не так давно происходили протестные акции против президента и правительства, господина Зеленского то и дело пытаются обвинить в так называемой „зраде“ (измене, — ред.). С другой стороны, сообщение об этом событии — если оно состоялось — в любом случае появилось бы, поэтому не следует исключать того, что за так называемым сливом инсайдерской информации может стоять сама украинская власть, и это никакой не инсайд, а продуманная информационная технология», — уточнил Мезюхо.

По мнению политолога, украинское общество хочет знать результат договоренностей между Украиной и Россией. Он предположил, что команда Зеленского понимает это.

Ранее в украинском правительстве прошло закрытое заседание. На нем обсудили газовые переговоры с Россией. Министры встретились в экстренном порядке.