  • Эксперт оценил диалог Венгрии и России

    31 октября 2019, 14:59

    Ольга Ситникова

    Заведующий сектором исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин заявил, что Венгрия показывает ЕС самостоятельность во внешней политике при помощи диалога с Россией. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

    По информации «Парламентской газеты», в Будапеште 30 октября состоялись переговоры Владимира Путина и венгерского президента Виктора Орбана. В ходе встречи им удалось обсудить торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество и международные и региональные вопросы. Лидеры государств также подписали пакет двусторонних документов.

    «Для Орбана тоже важно взаимодействие с РФ, он показывает свою самостоятельность во внешней политике партнерам по ЕС», — отметил эксперт.

    По его словам, Венгрия может компенсировать проблемы с Евросоюзом при помощи налаженной связи с другими странами. В их число входят Россия и Китай.

    «Развивая отношения с РФ, Орбан может оказывать давление на Брюссель по разным вопросам, в том числе по миграционному вопросу. Есть и другие камни преткновения между Брюсселем и Будапештом, которые могут разрешить сближение с Россией, например сложности по финансовым вопросам или по банковскому урегулированию», — подчеркнул Юрий Квашнин.

    Он убежден, что Россия показывает другим странам наличие партнеров внутри Евросоюза. По мнению эксперта, Россия имеет хорошие отношения с Кипром и Грецией. Эксперт добавил, что связь с Германией и Францией более тесная, однако в ряде вопросов в этих странах преобладает антироссийская риторика. С Венгрией проще вести переговоры, так как подобных проблем не наблюдается.