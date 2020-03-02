Эксперт оценил безопасность турецкой авиации в Сирии

«Тут уже не до нагнетания, поскольку происходят реальные действия: сбито два сирийских самолета, шесть турецких беспилотников сбито с сирийской стороны. Пока сохраняется возможность личной встречи двух президентов (Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана — ред.), на позитивные результаты от которой рассчитывают все», — отметил Фитин.

По мнению эксперта, решение Сирии установить бесполетную зону над Идлибом — «естественная реакция». Он подчеркнул, что власти страны не хотят допускать чужую авиацию в небо над своей территорией.

Ранее Москва отказалась предоставлять Анкаре гарантии безопасности для полетов над Сирией.