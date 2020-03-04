Эксперт отреагировал на возможное сотрудничество России и ОЭСР
Политолог Андрей Суздальцев прокомментировал возможное восстановление сотрудничества России и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщило радио Sputnik.
Суздальцев убежден, что подобные изменения — «правильный подход».
«В свое время мы вступали в ВТО (Всемирная торговая организация, — ред.), рассчитывая после этого вступить в ОЭСР. ОЭСР — это организация, объединяющая самые развитые страны мира. У них общие стандарты во всех важнейших сферах, включая кредитную политику…», — заметил эксперт.
По мнению политолога, сотрудничество с ОЭСР — «выход во вполне уже развитую экономику, которая предполагает, в том числе, соответствующее доверие инвесторов».
Ранее Bloomberg заявило, что российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план по восстановлению сотрудничества с ОЭСР.