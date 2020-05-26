Эксперт отреагировал на улучшение ситуации в Сирии

Фитин обратил внимание на сокращение вооруженной борьбы после того, как президенты России и Турции пришли к соглашению по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Но, тем не менее, не решен главный вопрос — вопрос сохранения в идлибском анклаве террористических группировок во главе с „Хайат Тахрир аш-Шам“*, которая там правит бал. Провокации с их стороны постоянно случаются, но сейчас в меньшей степени. Поэтому сирийская армия, которой содействует российская военная полиция, пытается стабилизировать положение на трассах, которые являются артериями жизни для Сирии», — пояснил эксперт.

По его словам, в ближайшее время стабильность не будет обеспечена, «поскольку возможны любые провокации со стороны террористических группировок».

*запрещенная в России террористическая организация.