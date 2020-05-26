    26 мая 2020, 11:29

    Эксперт отреагировал на улучшение ситуации в Сирии

    Ольга Ситникова

    Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин подчеркнул, что ситуацию в Сирии удалось улучшить. Однако, по его мнению, стабильность не наступит в ближайшее время. Об этом сообщило радио Sputnik.

    Фитин обратил внимание на сокращение вооруженной борьбы после того, как президенты России и Турции пришли к соглашению по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

    «Но, тем не менее, не решен главный вопрос — вопрос сохранения в идлибском анклаве террористических группировок во главе с „Хайат Тахрир аш-Шам“*, которая там правит бал. Провокации с их стороны постоянно случаются, но сейчас в меньшей степени. Поэтому сирийская армия, которой содействует российская военная полиция, пытается стабилизировать положение на трассах, которые являются артериями жизни для Сирии», — пояснил эксперт.

    По его словам, в ближайшее время стабильность не будет обеспечена, «поскольку возможны любые провокации со стороны террористических группировок».

    *запрещенная в России террористическая организация.