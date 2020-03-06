Эксперт отреагировал на рекламу ФБР с фотографией Высоцкого

Романов отметил, что на протяжении двух лет спецслужбы США ведут активную работу «по так называемому русскому вопросу».

«В конце позапрошлого года американская спецслужба, например, искала людей, которые активно владеют русским языком. По аналогичной повестке работает и Пентагон. Где-то в середине прошлого года, помню, вывешивались объявления на сайтах о наборе новых кадров, и главное требование к ним было — это владение русским языком», — пояснил эксперт.

Он убежден, что ФБР и Пентагон проявляют большой интерес к гражданам России из-за тренда на поиск «русского следа» во внутренних делах их государства.

«А сейчас они ищут россиян, которые живут или проживали в США, и пытаются вскрыть их подноготную. Посмотрите на историю с Олегом Тиньковым. Русского бизнесмена задержали на территории третьей страны только из-за того, что некоторое время он жил в США и вел там некую экономическую деятельность. А истории с Марией Бутиной или Виктором Бутом? Это все звенья одной цепи. По сути, США сейчас ищут способы давления на российских граждан, чтобы потом получить инструменты давления на российскую власть. И это уже больше, чем просто информационная война», — добавил Романов.

По мнению аналитика, Россия может запустить аналогичную кампанию, чтобы ответить ФБР.

«Как сегодня принято в Интернете? Если тебя кто-то обижает, информационно атакует, ты либо игнорируешь, либо активно троллишь. Думаю, Россия в этом плане может нечто подобное предпринять, взяв, например, портрет американской знаменитости и написав, условно, что мы готовы к встрече, которую вы предлагаете. Вот таким может быть ответ Жеглова», — заключил эксперт.

Ранее контрразведка США начала вербовку россиян. Для этого спецслужбы используют в Facebook черно-белый снимок Владимира Высоцкого и признание в любви к советскому поэту.